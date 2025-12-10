Европейцы ломают голову, что делать с Трампом – самостоятельно против России не сдюжат

ЕС не в состоянии без США оказывать необходимую военную поддержку киевскому режиму, пишет ВВС.

Отмечается, что лидеры ЕС оказались в сложной ситуации.

«Европейские лидеры не хотят провоцировать президента США различиями в подходах к достижению мира… Европейские лидеры стараются не оттолкнуть президента США, одновременно борясь за суверенитет Украины и будущую стабильность континента. Это сложный и изнурительный танец ..

Вашингтон уже прекратил прямую помощь Украине, хотя продолжает снабжать ее военных столь необходимыми разведданными и позволяет европейским странам закупать американское оружие, которое они затем передают Киеву.

Европейские страны не смогут оказать Украину военную поддержку без США. После десятилетий недостаточного инвестирования в свои армии они также не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность своего континента.

США — крупнейший и самый влиятельный член НАТО. Европа полагается на Вашингтон в вопросах разведки, управления и контроля, воздушных возможностей, таких как дозаправка в воздухе, и многого другого. Несмотря на обязательства, данные Дональду Трампу на недавнем саммите НАТО, существенно увеличить расходы на оборону (а Трамп далеко не первый президент США, попросивший об этом), Европа не сможет в одночасье обрести военную независимость», – отмечается в статье.