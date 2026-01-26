Европейцы не доверяют Зе-банде деньги на энергетику – генераторы приходится ждать год, — укро-эксперт

Ждать помощи в восстановлении украинской энергетики со стороны ЕС не стоит – она поступает слишком медленно, да и сами страны Евросоюза имеют свои проблемы.

Об этом в эфире телеканала «Общественное новости» заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пока до нас доедут эти генераторы, мы успеем довести ситуацию до такой, при которой их уже не очень-то и применишь. Никакие генераторы не будут лишними – давайте, мы их применим, но мое глубокое убеждение, что львиная доля их окажется на фронте. Украине нужно другое, и сегодня нет эффективного механизма поддержки энергетики, потому что скорость, с которой предоставляется помощь, настолько низкая, что, когда заказанное приезжает через год, – это поздно. Мы не можем год ждать, пока нам что-то передадут, закупят. Это проблема принятия решений и недоверия к Украине – нам денег в руки практически не дают», – заявил Харченко.

Кроме того, по его словам, не помогут Украине и европейские энергетики, потому что у них самих не меньшие проблемы: