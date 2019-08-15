Европейцы не меньше «Газпрома» мечтают избавиться от украинского транзита

15.08.2019, Киев, Игорь Петров

Европейские страны заинтересованы в создании альтернативного маршрута поставок российского газа. Поэтому «Северный поток-2» будет построен в любом случае, и даже противодействие Дании лишь ненадолго задержит реализацию этого проекта.

Об этом на канале «CapitalTV» заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дания решила подыграть США. Это уже неприлично, это тяжело объяснить какими-то политическими и экологическими доводами.

Есть разные оценки, насколько это может задержать реализацию – от недели до месяца. Европа рассматривает это как бизнес, ее компании принимают в этом участие.

Есть заявление самой компании «Северный поток-2» о том, что в проект включено большое число стран и компаний. Это рабочие места, это деньги в местный бюджет. Никто не будет от этого отказываться. И это деньги, которые будут идти и дальше – теперь консорциум будет получать деньги от транзита, а не Украина.

Естественно, они в этом заинтересованы.

И альтернативный маршрут – это подстраховка. Европа строит для себя альтернативный маршрут поставки российского газа. Это ее право, это их деньги.

Более того, это касается не только Западной Европы, но и балканских стран, которые тоже выразили желание участвовать – в строительстве «Турецкого потока».

Сербия, Болгария, Греция, даже Словакия (словаки – это же наши друзья). Это – ответ на то унижение, которое Киев заставил испытать Словакию в 2015 году, когда по сути принудил ее к реверсу, нажаловавшись в Брюссель и Вашингтон.

Реверс запустился исключительно под давлением Запада. Словаков все устраивало и без реверса, у них был длинный контракт с «Газпромом» на транзит, на 25 лет, причем с обязательствами «качай или плати».

Зачем мне работать если я могу получать те же деньги? Участие Словакии в этих обходных проектах – это ответ на политику, которая проводилась в 2014-2015 годах в газовой сфере», – подытожил Землянский.