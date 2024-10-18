Европейцы не побоялись репрессий и приехали изучить ситуацию в зоне СВО

Михаил Рябов.  
18.10.2024 14:56
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, Политика, Польша, Россия


Три политика из Польши, Македонии и Боснии приехали в Россию, чтобы изучить положение дел на новых территориях и в зоне СВО, рассказал «ПолитНавигатору» Андрей Родионов, координатор движения «Русско-славянское объединение и возрождение» (РУСОВ).

«Их цель – посмотреть самим и рассказать своим соотечественникам как реально обстоят дела в ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской областях, а также в Крыму и Севастополе. Ну и, конечно же, своим приездом показать, что в их странах есть немало пророссийски настроенных людей», – сказал Родионов.

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Три политика из Польши, Македонии и Боснии приехали в Россию, чтобы изучить положение дел...
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Он уточнил, что Игорь Стефанович из Республики Сербской – ветеран боевых действий за Сербскую Боснию. Артур Чмок – руководитель правой польской организации «Задружий круг», которая проводила акции против американского диктата. Никола Чоневски – соучредитель и член президиума политической партии «Родина Македония».

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«Добирались сначала в Польшу. Оттуда вместе в Калининград, а дальше в Москву, где мы их уже встретили. И идти на весь этот сложный и рискованный путь они вынуждены, т.к. прямые авиарейсы из Белграда в Москву стоят больших денег – 70 000 рублей на одного человека в одну сторону.

А рискованно для них такое путешествие потому, что Польша, мягко говоря, очень недружелюбно настроена по отношению к таким пророссийским общественникам. Несмотря на то, что у них могут быть проблемы со спецслужбами их стран, они всё же не испугались этого и приехали», – пояснил Родионов.

По его словам, пока что первые впечатления у гостей «положительные, тем более, что они уже и не первый раз приезжают в Россию».

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