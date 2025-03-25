Европейцы не видят в России угрозу – социолог

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Большинство поляков, несмотря на антироссийские настроения, не видят реальной военной угрозы со стороны РФ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общественное настроение сейчас не в пользу продолжения боевых действий. Идет постепенный дрейф в сторону того, чтобы мирные переговоры были. Но давайте так, даже относительно угрозы России – то, что сейчас говорят по Европе, польские опросы, я смотрю я слежу за тем, что делают поляки. Большинство поляков считают, что угрозы со стороны России нет. То есть риторика антироссийская есть, безусловно, какие-то отношения есть, но угрозы со стороны России для себя не чувствуют. Любой человек может поднять опросы общественные, они говорят», – сказал Копатько.

«А у поляков, кстати, достаточно консолидированное общество. Здесь оно не размыто в позициях. То есть у них есть внутренняя борьба. И у них есть ресурс, потенциал и амбиции во всяком случае в Восточной Европе», – добавил социолог.

Эксперт подчеркнул, что в других странах ЕС антироссийские настроения ещё слабее.