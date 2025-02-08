Европейцы обсуждают отправку войск в Гренландию – для защиты от Трампа

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Британская The Telegraph пишет, что европейские члены НАТО на этой неделе обсудили отправку войск в Гренландию в ответ на угрозы Трампа в отношении Дании.

«Германия была среди десятков европейских союзников, которые провели неофициальные переговоры о том, «что будут делать войска НАТО», если президент США выполнит свои угрозы», сообщили The Telegraph дипломатические источники.

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Как утверждается в публикации, на встрече натовцев были даже подняты вопросы о том, может ли статья 5, положение о взаимной обороне западного военного альянса, быть задействована в случае американского вторжения в страну-член НАТО.

Это произошло после того, как Трамп начал свой второй срок в Белом доме , открыто рассматривая возможность насильственного захвата Гренландии, автономной части Дании. Президент США заявил, что это будет «недружественным актом», если Копенгаген откажется отдать арктический остров, в то время как Россия и Китай стремятся усилить свое присутствие в этом регионе.

«Участие Берлина в тайных дискуссиях вызвало критику со стороны некоторых из наиболее ярых сторонников Киева в НАТО, учитывая отказ канцлера Германии Олафа Шольца рассматривать вопрос о вводе войск на Украину», – говорится в статье.

«Берлин не хочет отправлять войска на Украину, потому что ситуация «слишком двусмысленная», но при этом публично допускает отправку натовских войск в Гренландию», — сказал один из натовских дипломатов в интервью The Telegraph. Он назвал такую позицию «отсутствием моральных ориентиров».

Роберт Бригер, австрийский генерал, возглавляющий военный комитет ЕС, сказал, что размещение в Гренландии войск под руководством Брюсселя стало бы «сильным сигналом».

Отмечается, что высказывания Трампа вызвали разногласия среди европейских стран по поводу того, как реагировать, не вызывая трансатлантического кризиса. Франция и Германия открыто заявили о том, что отправят европейские войска, чтобы присоединиться к уже размещенным там американцам.

Однако некоторые европейские лидеры предложили дать более решительный «отпор» навязчивым предложениям президента США, добавляет издание. В ходе обсуждений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе государства-члены размышляли о том, можно ли применить статью 5, согласно которой военное нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех, если Трамп санкционирует вторжение в Гренландию.

Однако этот вариант был быстро отвергнут, поскольку он потребовал бы единогласной поддержки 32 стран-членов НАТО, включая США.

Обсуждаемый вариант — использование натовских войск для устранения пробелов в системе безопасности в Арктике, чтобы снять озабоченность президента США. Таяние ледников в этом районе приводит к появлению новых морских путей и открывает доступ к редкоземельным металлам, которые стремятся контролировать Россия и Китай.

Трамп обеспокоен и потому, что космическая база Питуфик на северо-западе Гренландии используется США для важнейших систем предупреждения о ракетном нападении, а также для спутникового и космического наблюдения.

Генсек НАТО Марк Рютте, попытался разрядить опасения Трампа, предложив альянсу усилить свое присутствие в Арктике «Совершенно ясно, что Трамп прав, когда речь идет о Крайнем Севере, и что мы должны делать больше», — заявил глава альянса.