Европейцы отправляют детей в Артек, чтобы спасти их от влияния ЛГБТ

Дети из традиционных семей Германии, Франции, Финляндии и Турции побывали в Крыму и отдохнули в «Артеке». Инициаторами поездки стали родители, которые были в «Артеке» еще в советское время.

Об этом рассказал в эфире «Радио Крым» руководитель принимающей турфирмы Анатолий Тарасенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя отрицать того, что Крым развивается, Россия развивается. Мне кажется, упорядочивается всё абсолютно и, допустим, дети из западных стран были просто в шоке. Я видел этот шок – красота Крыма, отношение людей, инфраструктура. Это частные истории, которых огромное множество. Конечно, я отдельно хочу сказать слова благодарности властям Крыма, что вот так радушно у нас встречают детей, хотя двери открыты для всех. Никого насильно сюда не тащили, все приехали по зову сердца и решению своих родителей. Дети из разных стран хотят побывать в Крыму, они не за зомбированы западной пропагандой. Они знают про «Артек», потому многие родители, и мы это уточняли, в «Артеке» были в советские времена. И им близка политика нашей страны, ценности нашей страны», – отметил он.

Всего в «Артеке» побывали 10 детей. Кому-то пришлось потратить на дорогу двое суток, кому-то четверо. Но все остались довольны своей поездкой в Крым.

«Сейчас западная пропаганда в этих странах достигла такого пика, что многие думают, что Россия – это просто «цитадель зла», и что у нас здесь люди с автоматами на каждом углу. Эти дети приехали, погостили, они отправятся по своим домам. Более того, это один из множества эпизодов. Мы принимали огромное количество туристов из стран СНГ. Мы принимали американца, которого потом проводили в Абхазию. Это вообще уникальное событие – он был с переводчиком, и мы объяснили, что ему непосредственно нужно связываться с абхазской стороной, с правительством. И он связался, написал, приехал в Крым и дальше мы автобусом его отправили в Абхазию и вернули обратно», – уточнил Тарасенко.