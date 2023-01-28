Европейцы по инерции еще хорошо относятся к России

Владимир Гладков.  
28.01.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, Россия


Большинство простого населения стран ЕС продолжают лояльно относиться к России, несмотря на вооруженный конфликт на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Красные линии» заявил политолог Араик Степанян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Большинство простого населения стран ЕС продолжают лояльно относиться к России, несмотря на вооруженный конфликт...

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«В Европе во всех странах провели опрос, как население относится к войне на Украине. Почти во всех европейских странах больше половины народа на стороне России. Американцы были в шоке, что столько денег вбухано в пропаганду, а они не могут достичь поголовной поддержки», – утверждает политолог.

По его словам, такие настроения европейцев – результат инерции, а не работы российской пропаганды.

«Это мы ещё ничего и не сделали. Народ сам видит, что эта война против России несправедливая, Россия права, она имеет право заботиться о своей безопасности и требовать, чтобы военная инфраструктура НАТО не приближалась к границам России.

Но представьте, если бы мы ещё стали что-то делать. Например, поддержать народ в Словакии, Чехии, Румынии, Франции. А то эта наша деликатность, что мы не можем вмешиваться, но они-то вмешиваются. И делают это цинично, откровенно. Так дайте мы то же самое сделаем», – сказал Степанян.

Уважаемый политолог забыл уточнить, что момент для использования «мягкой силы» России в Европе уже во многом упущен – лояльные РФ журналисты и общественники там стали подвергаться преследованиям, а альтернативные СМИ вроде RT подвергаются закрытию вопреки всем утверждениям о ценности «свободы слова».

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