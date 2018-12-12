Европейцы, подстрекавшие Майдан, – а что вам теперь не нравится?

12.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Беспорядки во Франции могут перекинуться на другие страны Европы, что объясняет гробовое молчание Запада, который так рукоплескал киевскому Майдану.

Об этом в эфире телеканала «News One» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда начиналась украинская история, европейская реакция была очень быстрой, стремительной, американская – тем более – Нуланд мы помним. Что касается событий во Франции, то соседние страны по ЕС очень осторожны в официальных комментариях», – отметил ведущий.

«Мы здесь сталкиваемся с идеей двойных-тройных стандартов. Когда здесь произошли известные события, которые воспринимались в Европе как «эта страна хочет быть частью нас, частью либерального мира, если там какие-то проблемы, кто-то кого-то стреляет, всё это можно пережить, потому что они приходят к нам, мы их поддержим» – и всё такое.

Теперь другое дело – кризис там, во Франции, может стать фитилём, который может запустить подобные кризисные явления в главных странах Европы. Они очень этого боятся», – заявил политолог.

«У меня есть один знакомый французский философ, который приезжал на майдан, когда уже были тяжёлые события, пострадали люди, и рассказывал, что «вы лучшие европейцы, и всё замечательно, прекрасно, Европа вас любит и поддерживает».

А сейчас он же на то, что происходит и «жёлтых жилетов» говорит: «Вы не любите Францию, вы против демократии! Если власть пойдёт к вам навстречу, я эмигрирую!». То есть, это глубинный кризис, в котором участвуют, в том числе, те люди, у которых мозги пока не повернулись», – рассказал Погребинский.

«Это громоотвод, чтобы было, на кого списать ответственность (попытка найти в беспорядках во Франции «российский след» – ред.)?» – спросил ведущий.

«Эта идея появилась, прежде всего, у нашего глубокомысленного министра иностранных дел, я даже помню, какой повод для этого был – там были пару человек, которые развернули флаг ДНР. Раз флаг ДНР, значит, там есть «русский след». Но у нас на майдане были самые разные флаги – и грузинские, и польские, и какие угодно, и никто не говорил, что тут поляки или грузины всё придумали. Ясно, что это протест огромного числа нижнесредних классов», – отметил Михаил Погребинский.