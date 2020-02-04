04.02.2020, Москва, Владимир Гладков
 
economics, Общество, Политика, Польша, Прибалтика, Россия, Скандал, Украина, финансы
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Европейцы поставили Украину гораздо ниже прибалтийских побирушек – эксперт


После ассоциации с ЕС Украина получила лишь уничтоженную экономику и производство.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы же её (экономику – ред.) угробили ассоциацией (с ЕС – ред.), полностью угробили! Вы настолько слабоумные, те, которые принимали, что не понимали, что происходит. А надо было просто глянуть на карту Евросоюза.

Вы знаете, кто там донор, а кто? Два нашлось находчивых президента из КВН – ваш и Дуда из Польши. Оба претендуют заменить Великобританию в ЕС. Вы знаете, что Британия донором 9 с лишним миллиардов в год вносила?

Давайте, замените Британию! Украина внесёт 9 миллиардов в год на дотации другим. Не? А может Польша? Польша внесёт, потому что Польша получает от ЕС 11 миллиардов – самый больной реципиент в 2018 году по ЕС.

Это «блестящая экономика», которая собралась заменить Британию, которая вносила девять! Что тут можно сказать об умственных способностях?

А дальше посмотрите на побирушек, в которые вас не взяли – это «прибалтийские тигры» и Восточная Европа. Они все получают, живут очень бедно, но получают.

С вами сделали всё в части ваших рынков, в части уничтожения вашего производства, да ещё и отказались платить. Тем-то хоть платят, а вы за бесплатно убили и отдали себя», – констатировал Куликов.

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