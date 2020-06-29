29.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Киев, Политика, Украина
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Европейцы приезжают снимать киевский позор и жуткие виды украинской столицы


Киев постепенно превращается в подобие Бангладеш с торговлей поношенными вещами и блошиными рынками прямо у железнодорожных путей. Подобную картину уже можно наблюдать вблизи станции метро «Почайна», которая до декоммунизации носила название «Петровка».

Соответствующее фото в своем блоге опубликовал киевский журналист Андрей Манчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев, окрестности декоммунизированной станции метро «Петровка». Июнь 2020 года… Европа. Три станции метро до Майдана… Такой станции больше нет. Есть только этот позор, который специально приезжают поснимать европейцы. Все ближе, чем ехать в Юго-Восточную Азию», – написал Манчук.

В комментариях под фото пользователи ужасаются современными видами Киева и отмечают, что столица Украины возвращается в 1990-е годы.

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