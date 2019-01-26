Европейцы проглотили еще одну дикую выходку украинцев

27.01.2019, Москва, Владимир Гладков

В Совете Европы заняли позицию «и нашим, и вашим» относительно нападения членов украинской делегации в кулуарах ПАСЕ на российскую журналистку Ольгу Скабееву, задававшую неудобные вопросы вице-спикеру Верховной Рады Ирине Геращенко.

Об реакции «западных партнеров» заявила сама Скабеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самое страшное, что произошло в ПАСЕ – не поведение украинской делегации, а то, что это никак не осудили. Больше всего недоумение вызывает письмо от руководителя пресс-службы Совета Европы, в котором было указано, что не принято окончательное решение по данному инциденту, однако они осуждают поведение Березы и, в том числе, меня.

В связи с этим, я не до конца понимаю, как действовать, в случае если нас лишат аккредитации. Обращаться в ЕСПЧ – дурацкая затея, поэтому будем просто с ними ругаться.

Если они сформулируют свои условия нашего пребывания без возможности задавать вопросы украинской делегации – это чушь собачья. Ведь мы приехали как раз в тот момент, когда украинцы голосовали по поводу антироссийской резолюции, поэтому – с кем мы должны были общаться?

Обращаю внимание на то, что если кому-то кажется, якобы, я кого-то провоцировала, то не воспринимаю эти обвинения всерьез.

Осуждают – якобы, я задавала вопросы не в тот момент, когда им нравилось. Ну, а мне-то какая разница?», – заявила Скабеева.

«И к слову о том, что я женщина и просто российский журналист, поэтому трогать меня нельзя – я считаю, что трогать вообще никого нельзя, но при этом, представители украинской стороны меня пихали и толкали», – добавила российская журналистка.