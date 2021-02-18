Европейцы пытаются отжать половину «СП-2»

18.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Российский газопровод «Северный поток -2» будет достроен, но не исключено, что России придется довольствоваться лишь половиной его мощностей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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Так, руководитель аналитического департамента Amarkets Артем Деев считает, что между Берлином и Вашингтоном будет достигнут консенсус относительно завершения проекта однако по поводу его дальнейшей эксплуатации возникает ряд вопросов. В частности, по нормам утвержденного в ЕС так называемого Третьего энергопакета, 50% мощности газопровода следует зарезервировать для других компаний. По словам Деева, едва ли «Газпрому» удастся обойти это условие – чтобы не подпасть под действие энергопакета, работы следовало завершить до мая 2020 года.

«В общем, с высокой долей вероятности события вокруг «Северного потока-2» будут развиваться по следующему сценарию. Добиваться остановки проекта со рвением своих предшественников-республиканцев администрация Байдена не будет. «Газпром» достроит трубу, европейцы, вложившие в строительство около 5 млрд евро, от нее не отвернутся.

А вот дальше возможны варианты. Наиболее вероятен тот, при котором российской газовой монополии придется неопределенное время (а может, и всегда) довольствоваться 50-процентной загрузкой газопровода, а другую половину отдать конкурентам в ЕС», – прогнозирует «МК.