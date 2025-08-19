Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Более 30 стран, включая членов НАТО, а также Австралию и Японию, будут работать над некими «гарантиями безопасности по типу статьи 5» для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте после переговоров в Вашингтоне.

«Важно, что США делают четкий сигнал, что они будут среди стран, которые будут помогать, координировать, а также будут участниками гарантий безопасности для Украины», – обрадовался Владимир Зеленский.

Кстати, хотя публично даже сам Дональд Трамп упоминал, что Россия всегда была против членства Украины в НАТО, Рютте настаивает, что такая перспектива сохраняется:

«Официальная позиция НАТО после саммита 2024 года заключается в том, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в НАТО».

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон выступил за сохранение большой численности ВСУ – в «сотни тысяч» – даже после завершения конфликта.

Мало что меняется и если США теперь не дарят, а продают Украине за европейские деньги оружие, уверена телеведущая Юлия Витязева.

«Мы все эти годы настаиваем на том, что одно из условий заключения мира – демилитаризация Украины. Но это условие откровенно игнорируется и продолжается педалирование темы вооружения хутора».

Переговоры в Вашингтоне – лишь уловка, считает помогающий бойцам СВО волонтер Роман Алехин.

«Их задача затянуть войну до 29-30 года, чтобы истощить Россию к готовности своего нападения на нас… Для нас важно не вестись на чужую игру. Победа России решается не в залах переговоров, а на фронте, в заводских цехах».

Политолог Дмитрий Цыбаков согласен, что «миротворчество» Трампа – лишь уловка.