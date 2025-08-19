Европейцы с Трампом наплевали на ключевое требование России
Более 30 стран, включая членов НАТО, а также Австралию и Японию, будут работать над некими «гарантиями безопасности по типу статьи 5» для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте после переговоров в Вашингтоне.
«Важно, что США делают четкий сигнал, что они будут среди стран, которые будут помогать, координировать, а также будут участниками гарантий безопасности для Украины», – обрадовался Владимир Зеленский.
Кстати, хотя публично даже сам Дональд Трамп упоминал, что Россия всегда была против членства Украины в НАТО, Рютте настаивает, что такая перспектива сохраняется:
«Официальная позиция НАТО после саммита 2024 года заключается в том, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в НАТО».
В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон выступил за сохранение большой численности ВСУ – в «сотни тысяч» – даже после завершения конфликта.
Мало что меняется и если США теперь не дарят, а продают Украине за европейские деньги оружие, уверена телеведущая Юлия Витязева.
«Мы все эти годы настаиваем на том, что одно из условий заключения мира – демилитаризация Украины. Но это условие откровенно игнорируется и продолжается педалирование темы вооружения хутора».
Переговоры в Вашингтоне – лишь уловка, считает помогающий бойцам СВО волонтер Роман Алехин.
«Их задача затянуть войну до 29-30 года, чтобы истощить Россию к готовности своего нападения на нас… Для нас важно не вестись на чужую игру. Победа России решается не в залах переговоров, а на фронте, в заводских цехах».
Политолог Дмитрий Цыбаков согласен, что «миротворчество» Трампа – лишь уловка.
«Инициативы Трампа и Ко — это косметические уступки, лишь поверхностно соприкасающиеся с целями России в СВО… Немногие сейчас помнят о внешне вполне комплиментарных встречах советских и российских лидеров с Кеннеди, Никсоном, Рейганом, Бушем-старшим и Бушем-млалшим, Обамой. Об их позитивных итогах сейчас расскажут только немногие специалисты, зато катастрофические последствия переговоров горбачевско-ельцинского периода навсегда остались в общей исторической памяти», – пишет Цыбаков.
