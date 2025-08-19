Европейцы с Трампом наплевали на ключевое требование России

Анатолий Лапин.  
19.08.2025 08:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 4488
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Более 30 стран, включая членов НАТО, а также Австралию и Японию, будут работать над некими «гарантиями безопасности по типу статьи 5» для Украины, сообщил генсек альянса Марк Рютте после переговоров в Вашингтоне.

«Важно, что США делают четкий сигнал, что они будут среди стран, которые будут помогать, координировать, а также будут участниками гарантий безопасности для Украины», – обрадовался Владимир Зеленский.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Более 30 стран, включая членов НАТО, а также Австралию и Японию, будут работать над...

Кстати, хотя публично даже сам Дональд Трамп упоминал, что Россия всегда была против членства Украины в НАТО, Рютте настаивает, что такая перспектива сохраняется:

«Официальная позиция НАТО после саммита 2024 года заключается в том, что Украина находится на необратимом пути к вступлению в НАТО».

В свою очередь французский президент Эммануэль Макрон выступил за сохранение большой численности ВСУ – в «сотни тысяч» – даже после завершения конфликта.

Мало что меняется и если США теперь не дарят, а продают Украине за европейские деньги оружие, уверена телеведущая Юлия Витязева.

«Мы все эти годы настаиваем на том, что одно из условий заключения мира – демилитаризация Украины. Но это условие откровенно игнорируется и продолжается педалирование темы вооружения хутора».

Переговоры в Вашингтоне – лишь уловка, считает помогающий бойцам СВО волонтер Роман Алехин.

«Их задача затянуть войну до 29-30 года, чтобы истощить Россию к готовности своего нападения на нас… Для нас важно не вестись на чужую игру. Победа России решается не в залах переговоров, а на фронте, в заводских цехах».

Политолог Дмитрий Цыбаков согласен, что «миротворчество» Трампа – лишь уловка.

«Инициативы Трампа и Ко — это косметические уступки, лишь поверхностно соприкасающиеся с целями России в СВО… Немногие сейчас помнят о внешне вполне комплиментарных встречах советских и российских лидеров с Кеннеди, Никсоном, Рейганом, Бушем-старшим и Бушем-млалшим, Обамой. Об их позитивных итогах сейчас расскажут только немногие специалисты, зато катастрофические последствия переговоров горбачевско-ельцинского периода навсегда остались в общей исторической памяти», – пишет Цыбаков.

Метки: , , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить