«Европейцы следующие: заморозка помощи от США – очень плохая новость» – укро-эксперт

Отказ США выделять деньги на финансирование Украины – это очень плохая новость для Киева. Вслед за Штатами заморозить помощь, вполне вероятно, могут и страны Европы.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как говаривал Борис Абрамович Березовский: деньги были, деньги будут, но сейчас нет. Временный бюджет правительства США принят без финансовой помощи Украине и Израилю. А то, что там будет после Дня благодарения – вы знаете, может волокититься очень долго. А ситуация с финансами – уже сто раз об этом говорили, и экономисты, и эксперты могут рассказать об этом более детально и подробно, но дыра в полбюджета. Вы спокойно спите, когда знаете, что ваши расходы будут в следующем месяце 10 тысяч гривен, а собственных средств у вас пять тысяч, и особо одолжить не у кого?.. Естественно, это для государства, ведущего войну, в условиях войны — это очень плохая новость. Никто же не отказывается, все рассказывают, что будем помогать сколько нужно, и Германия увеличивает помощь в два раза, но то, что Соединенные Штаты повесили этот вопрос в воздухе, он отразится и в поведении европейских партнеров. То есть, спешить давать деньги нам не будут», – заявил Золотарев.