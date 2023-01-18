«Европейцы» в Давосе: До Путина всё равно не достанем, проще душить санкциями простых россиян

Украина не должна вешать нос, когда слышит, что с её санкционными и репарационными амбициями всё равно не добраться до высших чинов российского руководства, когда можно попросту засуживать граждан РФ.

Об этом говорили русофобы – участники «Всемирного экономического форума» в Давосе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Я недавно говорила с высокопоставленным дипломатом, и он мне говорил: вы никогда не доберётесь до Путина, до руководства России, зачем вы это делаете, вы теряете время? Собственно, с этим мы и боремся, потому что мы должны постоянно это не воспринимать, объяснять, что это невозможно!» –возмутилась экс-депутат Верховной рады Наталья Кацер-Бучковская.

«Что произошло в Боснии и Сирии, и где мы видим эти страны на этих чашах правосудия? Нигде! И если есть политическая воля, мы можем это сделать за несколько месяцев, мы должны думать, как давить на правительства, чтобы эта политическая воля или сформировалась, или не угасала. Мы должны их информировать, что происходит, чтобы мир не потерял интерес и фокус своего внимания к Украине», – добавила Кацер.

В свою очередь, экс-премьер-министр Швеции (1991 по 1994 гг.) Карл Бильдт попытался успокоить разбушевавшуюся украинку.

«Вы, наверное, часто слышите, что никогда не доберётесь до Путина. А может, это не так важно, а важно, кто отвечает за конкретное преступление? И мы понимаем, что в таком случае у таких людей будет непростое будущее тем или иным способом. Может быть и судебный процесс, и даже решение суда, но не нужно на это смотреть, как на что-то невозможное в будущем», – предложил шведский политик.