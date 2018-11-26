Европейцы в ООН не стали наезжать на Россию так жестко, как США

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Франция и Германия на заседании Совбеза ООН предпочли ограничиться более размытыми формулировкам и не давать, как США, жесткой оценки действиям Российской Федерации во время вчерашнего инцидента в Керченском проливе.

Так, представитель Франции в ООН на заседании Совбеза организации выступила и от имени Германии, как члена «Нормандского формата». Она ограничилась дежурными фразами о «глубокой обеспокоенности», «непризнании аннексии Крыма» и «поддержке территориальной целостности Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, французский дипломат отметила, что Минские соглашения являются единственным ключом к миру на Донбассе и призвала все стороны, а не только Россию, соблюдать договоренности.

«Мы высказываем озабоченность тем, что произошло за последние 24 часа и призываем стороны проявить сдержанность. Франция призывает, в частности Россию, восстановить и соблюдать морское право в этом регионе, свободу прохода в Керченском проливе, а также право доступа к Азовскому морю, которое сегодня временно заблокировано. Мы также призываем незамедлительно деэскалировать напряженность.

Кроме того, мы призываем Россию как можно скорее освободить военных моряков Украины, которые задержаны, и освободить задержанные суда.

Хотела бы заверить Украину в нашей солидарности и активно подтвердить, что Франция и Германия полны решимости обеспечивать суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах», – заявила представитель Франции.