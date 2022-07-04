Европейцы в санкционном раже оставили себя с одной газовой трубой из России

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Из четырех газопроводов, прокачивающих российский газ в Европу, сейчас работает только один.

Об этом в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июне из четырех газопроводов из России в Европу нормально работает только один – «Турецкий поток». «Ямал-Европа» не работает вообще, потому что Польша отобрала у «Газпрома» его долю в компании-операторе, и Россия ввела санкции. Украина отказывается принимать газ через станцию Сохрановка, поэтому там ограничены объемы прокачки: вместо прежних 100 млн кубометров в сутки прокачивается 40-45. И «Северный поток», на котором турбину производства «сименс» отправили на ремонт в Канаду, но не учли, что Канада не отдает турбину из-за санкций. Там уже подошел срок ремонта второй турбины. Если ничего на делать, «Северный поток» остановится, и встанет вопрос, как доставлять российский газ в Европу. Мы считает, что мяч на стороне европейцев: договаривайтесь с канадцами и украинцами. Пусть канадцы сделают исключение в своих санкциях. Американцы каждую неделю делают это», – сказал Юшков.

По его словам, сейчас из-за особенностей формулы контрактов, привязанной по настоянию европейцев к спотовым ценам, российский трубопроводный газ стоит дороже СПГ. Но скоро ситуация изменится, и спрос резко возрастет.

«Как мы видим на примере нефтяной отрасли, когда российская нефть дешевая, европейцы расхватывают ее, заливают в каждый чайник и мало вспоминают о том, что она «токсична. То же самое будет и с газом. Как только он будет дешевле СПГ, желание покупать его вырастет», – отметил Юшков.

Экономист Александр Дудчак считает, что Россия удачно «подыгрывает» тем, кто пытается ей навредить санкциями.

«Хотела Украина перекрыть транзит газа через пункт «Сохановка» – пожалуйста, Россия не против – и сократила прокачку через Украину почти в 3 раза. И цены подскочили. Польша отказалась от российского газа? На здоровье. И трубопровод «Ямал-Европа» превратился к «communication tube», как в фильме «Асса» – можно перекрикиваться. И цены снова пошли в рост. Хотели насолить невозвратом агрегата для перекачки газа «Сименс» из ремонта? Так ведь можно и ещё три таких поставить на ремонт. А еще – почему бы на «профилактику» не поставить и «Южный поток»? И цена уже перевалила за 1600 долл. за тыс. кубометров. И газ, который начали было закачивать в ПГХ на зиму, уже стали отбирать летом… Хоть бы грабли поменяли, эти уже совсем истоптанные», – прокомментировал Дудчак «ПолитНавигатору».