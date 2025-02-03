Европейцы впадают в ступор от перспективы ввода войск на Украину – Климкин

США не готовы давать гарантий безопасности Украине, НАТО тоже. Единственным вариантом остается ввод европейского военного контингента, но от осознания этого стране ЕС впадают в ступор.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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