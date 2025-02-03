Европейцы впадают в ступор от перспективы ввода войск на Украину – Климкин

Анатолий Лапин.  
03.02.2025 14:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


США не готовы давать гарантий безопасности Украине, НАТО тоже. Единственным вариантом остается ввод европейского военного контингента, но от осознания этого стране ЕС впадают в ступор.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не готовы давать гарантий безопасности Украине, НАТО тоже. Единственным вариантом остается ввод европейского...

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«Очевидно, что значительная часть переговоров, если она будет и когда она будет, она будет идти между Вашингтоном и Москвой. И сейчас европейцы очень беспокоятся, чтобы они были встроены в эти переговоры, поскольку, по сути, поддерживать нашу безопасность как части Европы придется в первую очередь для них.

Хотя здесь есть разные варианты, и европейцы находятся в состоянии не истерики, а ступора от того, что им придется размещать возможные военные контингенты, контингенты безопасности. Кто собственно, с каким мандатом? Они, конечно, никак не готовы воевать с Россией, но прекрасно понимают, что им придется что-то сделать, а если они не сделают, им будет только хуже…

Мы многое говорим о гарантиях безопасности, но вы видите, что сегодняшняя американская администрация не готова пойти на гарантии. А серьезные гарантии — это либо НАТО, либо двусторонние, либо многосторонние гарантии безопасности, которые существуют от американцев, например, по Японии или Южной Корее. И если гарантий не будет, тогда возникает вопрос, а какова будет логика будущего сдерживания. И тогда мы возвращаемся к размещению возможных контингентов на нашей территории. Что и как они будут делать, как они будут видеть свою функцию, поддерживают ли европейцев американцы, поскольку без этого европейцы, как я и сказал, впадают в ступор», – заявил Климкин.

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