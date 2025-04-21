Европейцы все сильнее сомневаются в ядерном зонтике США

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Британская The Financial Times публикует редакционную статью под заголовком «Союзники начинают сомневаться в ядерном зонтике США». По устоявшейся практике, в отличие от мнений колумнистов, которые могут расходиться с основной позицией издания, редакционные статьи обычно отражают точку зрения СМИ или его владельцев.

«Дональд Трамп давно зациклен на ужасах ядерной войны — и попытках ее предотвратить. С момента возвращения в должность президент США заявил, что одной из его приоритетных задач является проведение переговоров по контролю над вооружениями с Владимиром Путиным из России и Си Цзиньпином из Китая. Его администрация предприняла позитивный шаг, пытаясь достичь нового соглашения по сдерживанию прогрессирующей ядерной программы Ирана. Однако противоречия в его политике грозят не снизить ядерный риск, а привести к новой гонке вооружений — причем сразу по нескольким направлениям», – говорится в статье.

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Первая опасность, по мнению редакции FT— распространение ядерного оружия.

«Белый дом вполне обоснованно призывает европейских союзников взять на себя большее бремя обороны — и не подал никаких признаков того, что собирается снять ядерный зонтик США. Но охлаждение трансатлантических отношений и поддержка Трампом Путина в попытках положить конец конфликту на Украине поколебали веру европейских лидеров в приверженность США расширенному сдерживанию», – отмечает газета.

Германия и Польша открыто говорят о необходимости ядерных вариантов для своей обороны, по крайней мере, путем совместного использования ядерных сил сдерживания Франции или Великобритании — или, в случае Польши, потенциального размещения американских бомб на своей территории.

Эммануэль Макрон предложил обсудить, можно ли и как использовать давно независимый арсенал Франции в качестве более широкого средства сдерживания.

«Беспокойство по поводу надежности США разделяют и союзники в Восточной Азии, опасающиеся ядерной угрозы со стороны Китая и Северной Кореи, а также углубляющихся связей обеих стран с Россией. Поддержка приобретения ядерного оружия растет в Южной Корее, а дискуссия, долгое время остававшаяся под запретом, всплывает даже в Японии», – добавляет издание.

На Ближнем Востоке Турция и Саудовская Аравия дали понять, что сравняются с иранскими возможностями, если у Тегерана появится ядерная бомба. Однако, несмотря на новые усилия США по предотвращению этого, тот факт, что Иран сейчас так близок к своей цели, во многом объясняется непродуманным выходом Трампа в его первый президентский срок из международной ядерной сделки с Тегераном, заключенной в 2015 году администрацией Обамы, считает британская газета.

Сейчас договор о нераспространении, который на протяжении десятилетий помогал ограничить число государств, обладающих ядерным оружием, девятью, может быть подорван, считает редакция FT.

Более непосредственной опасностью может стать рост числа вооружений у существующих обладателей ЯО — в частности, у Китая. По оценкам Пентагона, к 2030 году Пекин может удвоить свой арсенал до более чем 1000 единиц.

Между тем, в феврале следующего года истекает срок пятилетнего продления договора СНВ-3 — последнего оставшегося соглашения между США и Россией о контроле над вооружениями, ограничивающего количество боеголовок и ракет, которые каждая из стран может развернуть. Путин приостановил реализацию СНВ-3 через год после начала конфликта на Украине.

Трамп тянул с продлением нового СНВ во время своего первого срока, отчасти из-за своей убежденности, что Китай должен быть включен в будущие ядерные соглашения — чему Пекин яростно сопротивлялся, мотивируя это тем, что его арсенал слишком мал. С увеличением арсенала Китая его аргументы становится все труднее отстаивать.

«Но для того, чтобы США смогли вовлечь Москву и Пекин в ядерные переговоры, потребуется сложная трехсторонняя шахматная партия. То, как команда Трампа вела внешнюю политику до сих пор, включая переговоры по Украине, мало что говорит о том, что она способна на такую дипломатическую тонкость», – отмечает газета.

На этом фоне шанс усилиться получает Великобритания и Франция.

«Сегодняшнее геополитическое брожение заставляет британские силы ядерного сдерживания выглядеть далеко не таким дорогостоящим анахронизмом, как утверждают критики. Несмотря на то, что оба ядерных арсенала [Британии и Франции] ничтожны по сравнению с арсеналом России, вместе с более гибкой Францией в отношении собственных вооружений они могут сформировать европейский ядерный зонтик, достаточный, по крайней мере, для того, чтобы заставить Москву остановиться и успокоить партнеров по НАТО», – считает редакция издания.

Однако Белому дому Трампа следует помнить, что любое подозрение союзников, что его ядерный зонтик сворачивается, может спровоцировать новые страны на поиски оружия. А чем больше их будет, тем выше опасность того, что однажды кто-то его применит, – резюмирует FT.