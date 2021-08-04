Европейцы выступают за «Северный поток-2» и не видят Украину в ЕС и НАТО – социолог

04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на «очень классный украинский IT-сектор» продвижение имиджа Украины в Европу практически заглохло – европейцы верят «российской пропаганде», а не украинцам или своим властям.

Об этом на форуме «Украина 30» по видеосвязи из Бухареста заявил координатор проекта «Исследования имиджа Украины в ЕС» Андрей Стойку, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страны, где были собраны результаты (для проекта «Исследование имиджа Украины в странах ЕС» – ред.), – Польша, Италия, Франция, Венгрия. Интерес к Украине напрямую связан с уровнем образования, чем больше образован человек, тем больше у него интерес к Украине… Медиа формируют имидж Украины в Италии, Германии, Франции. Очень любопытно, что люди, которые слушают российские каналы, которые воспринимают российскую пропаганду, это те, у кого есть связи с Украиной. Чем больше они знают об Украине, тем больше они слушают российские медиа или читают. То есть, чем больше мы говорим об Украине, тем больше они слушают российский нарратив. Это такую интересную зависимость мы выявили», – рассказал социолог. «Когда ставим вопрос о геополитике, то это не очень нам помогает – 42% немцев говорит, что Германия должна соглашаться с Россией, и во Франции в пользу пророссийской поддержки высказываются. Для Европы Украина почти невидима. Что касается интеграции в ЕС и НАТО, большинство воздерживается, 1/3 людей поддерживает, 1/3 или не знает, или не хочет знать, другая часть не поддерживает. Это по всем странам так – Польша, Венгрия… только 1/3 поддерживает Украину в её планах по сближению с ЕС и НАТО. Мы знаем, что у нас очень классный IT-сектор на Украине, но нарративы не работают, люди в Европе этого просто не видят», – добавил Стойку.

По его словам та же ситуация и с вопросом «Северного потока-2» –большинство опрошенных считает, что строительство должно завершиться.

«Мы должны быть осторожны с тем, что действительно волнует людей, если мы хотим выйти за 1/3 и расширить количество тех, кто нас поддерживает, и думать о новых нарративах… Люди понимают, что есть российская пропаганда, но когда вы начинаете спрашивать об этом, то они не верят своим властям. То есть, дело не только в российской пропаганде, а в кризисе доверия к государственным институтам в Европе вообще», – рассуждает украинский мониторщик.