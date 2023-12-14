Для украинских волонтеров стало гораздо сложнее и дороже искать в Европе автомобили для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко, оказывающий помощь в качестве волонтера ВСУ.

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«Автоволонтерство, пожалуй, один из самых сложных видов волонтерства. Сложность начинается еще на этапе поиска машины. Потому что, если ты покупаешь дрон, ты покупаешь новый дрон, если ты покупаешь турникет, он тоже будет новый. А здесь все машины уже были в употреблении. Все, потому что новые пикапы стоят 35-40 тысяч долларов, а корягу можно купить за 6-7 тысяч.

Когда широкомасштабка только началась, такие машины можно вообще найти за 2-3 тысячи долларов. Но эти авто начали «выскабливать». И впоследствии цены на европейском рынке выросли. И не всегда чем более дорогая машина, тем она лучше», – сказал ученый-волонтер.