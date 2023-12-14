Европейцы взвинтили цены на автомобили для ВСУ и пытаются всучить металлолом

Игорь Шкапа.  
14.12.2023 13:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Россия, Транспорт, Украина


Для украинских волонтеров стало гораздо сложнее и дороже искать в Европе автомобили для ВСУ.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко, оказывающий помощь в качестве волонтера ВСУ.

Для украинских волонтеров стало гораздо сложнее и дороже искать в Европе автомобили для ВСУ....

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«Автоволонтерство, пожалуй, один из самых сложных видов волонтерства. Сложность начинается еще на этапе поиска машины. Потому что, если ты покупаешь дрон, ты покупаешь новый дрон, если ты покупаешь турникет, он тоже будет новый. А здесь все машины уже были в употреблении. Все, потому что новые пикапы стоят 35-40 тысяч долларов, а корягу можно купить за 6-7 тысяч.

Когда широкомасштабка только началась, такие машины можно вообще найти за 2-3 тысячи долларов. Но эти авто начали «выскабливать». И впоследствии цены на европейском рынке выросли. И не всегда чем более дорогая машина, тем она лучше», – сказал ученый-волонтер.

У него поинтересовались, часто ли продавцы пытались «продать металлолом».

«Регулярно. И это – боль многих волонтеров. Все автоволонтеры рано или поздно сталкиваются с тем, что им пытаются «напарить» какую-нибудь очень плохую машину», – жалуется Сененко.

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