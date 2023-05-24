Европейская демократия начала процесс своего разложения с Балкан

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«Священная корова» ЕС и США – демократическая избирательная система – дала трещину, теперь уже и на родине самого понятия «демократия» – в Греции.

Консервативная партия “Новая демократия” премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, одержавшая громкую победу, набрав более 40 процентов голосов на общенациональных выборах в минувшее воскресенье, не смогла достичь абсолютного большинства в новом парламенте. Две другие партии (СИРИЗ и ПАСОК) также отказались сформировать коалицию, отправив страну на новые выборы.

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Президент Греции Катерина Сакеларопулу назначила служебное правительство. Оно должно управлять страной до следующих парламентских выборов 25 июня, поскольку состоявшиеся на прошлой неделе выборы не привели к формированию регулярного кабинета министров, об этом пишет греческая газета “Катимерини”.

Оппозиция полна надежд на реванш в новой избирательной кампании. Лидер же «Новой демократии» – Мицотакис считает, что второе голосование, которое дает лидирующей партии бонусные места, позволит получить необходимое большинство для самостоятельного управления.

Соседняя Болгария находится в подобном положении уже два года! Очередные внеочередные выборы прошли в стране пять раз! Однако склоки между представителями различных партий так и не позволили сформировать кабинет министров. Болгарией всё это время управляет служебное правительство, назначенное президентом Руменом Радевым.

Мария Габриэль, кандидат от блока правых партий – ГЕРБ-СДС, на пост премьер-министра, вернула президенту Радеву пустую папку с первым мандатом. Таким образом, ГЕРБ отказался от возможности, которую дает ему Конституция, в силу результатов выборов, сформировать правительство и предоставил эту возможность второй политической силе – блоку партий “Продолжаем перемены» и «Демократическая Болгария”.

Исход по второму мандату ясен изначально. Страна уже готовилась к очередному избирательному марафону, но ситуация пошла по неожиданной траектории. То ли имел место окрик из американского посольства, которое давно является неофициальным «директором – распорядителем» этих двух партийных блоков, то ли, просто, в бюджете закончились средства на новые политические игрища…

Неожиданно было заявлено, что после напряженных консультаций, достигнуто соглашение между двумя формированиями ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ о том, что на второй срок будет предложено ротационное председательство исполнительной власти в лице академика Денкова (ПП) и Марии Габриэль (Герб), которые в течение шести месяцев будут по очереди находиться в кабинете премьер-министра страны…

Проще говоря, правые партии решили управлять по очереди… Идея представляется очень мутной и странной, хотя подобная модель ротационных премьеров уже некоторое время работает в соседней Румынии. Учитывая череду громких обвинений и прямых оскорблений, которыми обменивались лидеры этих партий совсем недавно, жизнеспособность такой схемы управления страной более чем сомнительна.

Возможно, причиной такого, мягко говоря, неординарного предложения может быть попытка исключить передачу третьего мандата (как предписано Конституцией Болгарии) – партии «Возрождение». Это политическое движение называют русофильским, хотя, на самом деле, «Возрождение» декларирует прагматичную программу национальной самостоятельности и отказа от диктата США и ЕС. Находясь после выборов на третьем месте по популярности у избирателей, и очень быстро прогрессируя, эта партия, при поддержке других левых сил, вполне могла сформировать истинно болгарское правительство! Что существенно повлияло бы на общий политический климат в регионе.

Лидер «Возрождения», Костадин Костадинов, так прокомментировал ситуацию:

– «Когда происходит политический кризис, единственное решение – новые выборы, об этом говорится в учебниках по политологии».

По его словам, остальные партии боятся роста „Возрождения“ и, чтобы не допустить новых выборов, готовы делать что угодно. Он добавил, что не ожидает, что будет сформировано правительство, потому как – «эти люди не дураки, и у них есть инстинкт политического самосохранения». По словам Костадинова, идея ротационного премьер-министра – это „вершина глупости”.

Очевидно, что принятая в Европе система «демократических выборов» даёт системный сбой. Целые страны живут под управлением людей, которых они не избирали! Похоже, западные политики заигрались, и им пора менять сами правила игры. Напомню, что на последних выборах в Болгарии к избирательным урнам пришли менее половины граждан страны, что-то около – 40 процентов. Всё это прямо указывает на критический дефицит доверия народов Балканского полуострова к своим политическим «вождям».