21.12.2018, Херсон, Владимир Гладков
 
Происшествия, Украина
Просмотров:

Европейская дичь в Херсоне

В социальных сетях обсуждают видео инцидента, произошедшего в Херсоне во время приёма местного чиновника, к которому пришли с многочисленными жалобами пенсионеры. В какой-то момент начальник вышел из себя, обматерил ведущего съемку журналиста, а затем толкнул пожилую женщину, мешавшую выйти из кабинета. Это вызвало возмущение присутствующих. Чиновника в итоге самого повалили на пол и придавили ногой.

«Предлагаю вашему вниманию посмотреть короткое видео, где четко видно, как после так называемой «революции достоинства», в европейском городе Херсоне теперь чиновники принимают жителей города для решения конфликтных ситуаций. Матерно ругающийся и дерущийся с пожилыми женщинами, посетительницами чиновник очень ответственной должности – начальник Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Херсонского городского совета Ростислав Маршак… По мнению сегодняшней власти, именно так выглядит цивилизованное, Европейское решение любых накопившихся проблем», – комментирует экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть