Европейская дичь в Херсоне

21.12.2018, Херсон, Владимир Гладков

В социальных сетях обсуждают видео инцидента, произошедшего в Херсоне во время приёма местного чиновника, к которому пришли с многочисленными жалобами пенсионеры. В какой-то момент начальник вышел из себя, обматерил ведущего съемку журналиста, а затем толкнул пожилую женщину, мешавшую выйти из кабинета. Это вызвало возмущение присутствующих. Чиновника в итоге самого повалили на пол и придавили ногой.

«Предлагаю вашему вниманию посмотреть короткое видео, где четко видно, как после так называемой «революции достоинства», в европейском городе Херсоне теперь чиновники принимают жителей города для решения конфликтных ситуаций. Матерно ругающийся и дерущийся с пожилыми женщинами, посетительницами чиновник очень ответственной должности – начальник Управления по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Херсонского городского совета Ростислав Маршак… По мнению сегодняшней власти, именно так выглядит цивилизованное, Европейское решение любых накопившихся проблем», – комментирует экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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