«Европейская мечта облупилась и поблекла» – в Киеве разочарованы реалиями ЕС

Вадим Москаленко.  
21.10.2024 21:33
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Влияние Европейского Союза на мировую политику будет стремительно сокращаться, потому что всё меньше стран стремятся в него вступить.

Об этом в эфире своего интернет-канала рассказал политолога Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Влияние Европейского Союза на мировую политику будет стремительно сокращаться, потому что всё меньше стран...

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«Привлекательность Европейского Союза всегда заключалась в демократии, честной, конкурентной, справедливой. Кто победил, тот и действительно победитель. Дальше, Европа – это социальный стандарт. Это хорошая медицина, хорошее образование. Дальше, Европа – это сильная экономика. Это экономическое благополучие, свобода бизнеса, свобода предпринимательства.

И вот мы видим за последние десятилетия, полтора-два десятка лет, что всё это поблекло, всё это приобретает имитационный характер, даже фальшивый характер», – сказал Карасев.

«Устремление в Европейский Союз – это всегда была морковка, приманка, инструмент влияния Брюсселя на ту или иную страну. На Украину, на Молдову, на Грузию, в своё время и на Россию тоже. И мне кажется, что вот это уже всё уходит.

Влияния не будет такого, инструментарий другой, потому что уже никто не хочет так, уже никто не стремится туда любой ценой попасть вот в этот сад, этот европейский Эдем, которого уже нет», – подытожил политолог.

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