Европейская молодежь партизанит в пользу России, – паника в Конгрессе США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейская молодежь охотно идёт на сотрудничество со спецслужбами России и проводит за небольшую плату акции против американской гегемонии.

Об этом, выступая перед Хельсинкской комиссией США на слушаниях в Конгрессе, заявил американский журналист, которого считают экспертом по шпионажу, Майкл Вайс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Вайс заявил, что эти европейцы соглашаются выполнять задачи, полученные через соцсети, причем, делают это дешево – значит, основой являются идейные, а не материальные соображения.

«Вербуют людей удаленно, через социальные сети такие, как Telegram, и просят агентов устраивать взрывы, провокации, диверсии по всей Европе и платят им всего 400 евро. Известны случаи, которые произошли на территории НАТО – поджог торгового центра в Варшаве, склада ИКЕА в Вильнюсе, автобусного депо в Праге, промышленной зоны в восточном Лондоне и металлургического завода в Берлине. Недавно я участвовал в расследовании латвийской сети агентов, которых вербовало ГРУ, основываясь на судебных документах из Латвии и Эстонии. Это подростки в возрасте 18-ти лет, отбросы общества, преступники. В одном случае их попросили поехать в Киев в январе 2022-го года, за месяц до полномасштабного вторжения для поджога военного объекта. Они нарисовали граффити на стене центра передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине, намекая на то, что это учреждение взломала известная российская хакерская группировка. Они никогда не встречались со своими кураторами, потому что все это происходило через Интернет. И им не потребовалось много времени, чтобы убедить их участвовать в такого рода операциях против их собственных стран. Это граждане Латвии, но российские шпионы и оперативники все еще среди нас и продолжают свои старые трюки», – сокрушается Вайс.