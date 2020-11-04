04.11.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Военные преступления, Дзен, ЕС, Косово, Общество, Политика, Россия, Сербия, Скандал
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Европейская полиция нагрянула в дом пресс-секретаря «Армии освобождения Косово»


Бывший пресс-секретарь «Армии освобождения Косово» (UCK) Якуп Красничи был арестован в собственном доме на территории общины Глоговац.

Об этом сообщило агентство Koha, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По имеющейся информации, арест произвели сотрудники европейской оккупационной полицейской миссии в Косово EULEX. Ожидается, что сегодня же Красиничи будет этапирован в Гаагу, чтобы предстать перед Специальным судом по Косово и Метохии, который обвиняет ряд лидеров UCK в военных преступлениях.

Якуп Красничи в 90-е

Среди обвиняемых – «президент Косово» Хашим Тачи, председатель Демократической партии Косово Кадри Весели. Сам Красничи на момент ареста являлся председателем Национального совета «Социал-демократической инициативы».

Якуп Красничи в образе рукопожатного политика


По информации семьи Красничи, правоохранители явились в их дом в шесть утра. Перед тем как увезти бывшего пресс-секретаря террористов несколько часов допрашивали в отдельной комнате. Также бойцами EULEX был произведен обыск в доме.

«Проводится обыск, это ненужный спектакль для тех, кто проходит через Специальный суд, – возмущался, давая комментарии журналистам, адвокат Красничи – Ариан Коци. – Не было необходимости в таком спектакле!».

Красничи – по образованию учитель истории, в конце 90-х был спикером «Армии освобождения Косово». Впоследствии занимал пост председателя Ассамблеи Косово, а также непродолжительное время был и.о. «президента Косово».

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