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Новости Украины

США не сдадут Украину России, но при этом не станут вводить жесткие санкции против Москвы.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет интернет-издание «Европейская правда», входящее в структуру «Украинской правды», одного из рупоров киевской антироссийской пропаганды..

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«Мы не питаем иллюзий относительно якобы «проукраинскости» Байдена — этот популярный на Украине стереотип является ложным. Лидер США является «проамериканским». Он проникается мыслями и ожиданиями своих избирателей. Но дело в том, что и те на нашей стороне», – утверждает издание.

По мнению автора публикации, американское общество не простит Байдену, если тот исполнит пойдет на уступки российскому лидеру, но при этом прогнозирует, что вчерашняя видеоконференция президентов России и США ничего не изменит.

«Поэтому можно быть уверенным — эта видео-встреча принципиально ничего не изменит. Сдача интересов Украины, о которой мечтает Кремль, исключена. Но и о сногсшибательных санкциях, вроде «отключения России от SWIFT» лишь для того, чтобы напугать Путина — не может быть и речи. Похоже, что США постараются затянуть время и дать Путину возможность отступить. И это вполне может произойти», – надеется издание.