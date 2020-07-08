Европейская русофобия выходит на новый уровень

08.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Страны Запада активно создают из России «образ врага» и уже фактически переходят от теории к практике в вопросах переписывания истории Второй мировой войны.

Об этом рассказали эксперты в ходе конференции на тему: «Мир глазами СМИ в 2020 году», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с вами беседуем сразу после празднования 75-летия Победы, парад прошёл в Москве и так далее. Я настоятельно рекомендую посмотреть, что же написали по этому поводу самые «транспарентные», самые «чистые», самые «чудесные» СМИ, на которые нам всё время советуют ориентироваться. Самое лёгкое, что я прочитал, что в России абсолютный милитаризм, здесь даже дети ходят в военной форме, дайте им волю, они будут ходить с ядерными боеголовками», – заявил российский политолог Армен Гаспарян.

«Это тот самый образ врага. Просто если раньше мы могли иронизировать по этому поводу, говорить: да ладно, две-три невменяемые персоны, я же помню хорошо 10 лет назад, мы говорили, да ладно там в Латвии пара изданий, одна газета в Эстонии, в Литве, то сейчас-то…» – добавил эксперт.

В свою очередь журналист и общественный деятель Ги Меттан по видеосвязи из Швейцарии рассказал, что русофобские настроения на Западе выходят на новый уровень.

«Я хотел упомянуть такую тему как переписывание истории. Когда начинают переписывать историю Второй мировой войны – это уже своего рода интеллектуальный уровень. И он – типичный усложнения русофобских позиций западных СМИ. Например, если посмотреть во Франции, когда празднуют высадку в Нормандии 6 июня 1944 года – это становится более важным, чем вообще окончание войны в мае 1945-го.

Посмотрите, за последнюю неделю мы видим типичную ситуацию: во Франции было лишь несколько статей об окончании Второй мировой войны и масса публикаций о высадке в Нормандии. Почему? Потому что Советского Союза не было в Нормандии. То есть, на Западе как-бы выстраивается свой отдельный праздник, без России. Так что переписывают историю не только в балтийских странах, но и во Франции, и в других западных странах», – рассказал Ги Меттан.