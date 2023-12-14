Европейские аналитики переключились с Украины и России на Белоруссию

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Аналитические центры Европы переключились на Белоруссию и сегодня уделяют ей больше внимания, чем Украине или даже России.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, европейские политологи анализируют полный спектр внутренней, внешней и экономической политики Белоруссии.

«Я могу сказать, что в Европе на сегодняшний день интерес к Белоруссии выше, чем интерес к России или к Украине. То есть аналитические центры в Европе сегодня сосредоточили свое внимание именно на том, что происходит в Белоруссии, куда движется Беларусь, что ожидать от Белоруссии, как Беларусь будет поступать в той или иной ситуации, будет ли объединение Белоруссии и России в единое Союзное государство, возможно ли из той же Белоруссии вторжение в Украину, например», – сказал Бондаренко.

«Потом – размещение ядерных боеголовок на территории Белоруссии, экономическая интеграция Белоруссии, сотрудничество Белоруссии с Китаем, поездки Лукашенко в Африку, Эмираты, Китай – все это тщательно препарируется, со значительно большей интенсивностью, с большим интересом, чем, например, то, что происходит в Украине», – заявил Бондаренко.