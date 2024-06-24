Европейские анти-украинцы уже не маргиналы, а уважаемые политики – Скориков

Политическая повестка в Европе переходит от украинизации к укроскептицизму, давая на выборах в Европарламент голоса тем, кто уже устал от «бунта вышиванок» на улицах.

Такое мнение «Форпосту» высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Ситуация сложилась так, что медийная машина Запада надула Зеленского до масштаба мировой жабы, суперзвезды политической. И сейчас действительно с этим сложно. Ведь я помню, как в 2022 году была тотальная украинизация повестки, например, европейской политики. Вспомните выборы во Франции, и что говорила в первом туре Ле Пен, и что во втором: она начала отрекаться от всех отношений с Путиным, с Россией. Тема противодействия вот такой украинизации политики она была представлена такой токсичной, что политика или партию, которые высказывали даже не пророссийские, укроскептические настроения, их сбрасывали сразу в политический маргинес», – подчеркнул эксперт.

Однако уже через некоторое время на антиукраинских лозунгах, на укроскепсисе оппозиционный политик Роберт Фицо победил в Словакии.

«Фицо никакой не евроскептик. И Орбан не евроскептик. Они говорят, чтобы в Евросоюзе сидели суверенные руководители, что нам не нужен диктат Брюсселя, как смотрящего от Вашингтона. Нам не нужна эта миграционная вакханалия, нам не нужно рушить экономические связи с Россией, нам не надо это безумие в вышиванках на улицах. Фицо первый политик, который пришел на усталости от украинского вопроса в Европе. И, посмотрите, кстати, как сейчас у Ле Пен рейтинги растут. Сейчас будут выборы в Европарламент, во Франции, и в Германии, и посмотрим, как фактор усталости от украинской истории отразится на их результате», – подчеркнул Скориков.