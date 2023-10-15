Европейские демократии превращаются в рассадник террористов – Огрызко расхотел в ЕС
Европейские демократии вырождаются, а на их место приходят «террористические» сообщества мигрантов с Ближнего Востока.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» патологический русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Меня очень волнует тема миграции. Если посмотреть на политические события во многих европейских странах, мы видим, насколько неконтролируемая миграция способствует появлению в этих странах целых мини сообществ.
Они живут по своим правилам, не интегрируются в большое общество, которое их приютило, они не хотят перенимать эти ценности.
Когда многотысячные митинги проходят по стабильным европейским демократиям, с явной целью опустить эту демократию ниже плинтуса, на эти сигналы нельзя не реагировать», – сказал Огрызко.
«Эти митинги, которые прошли в европейских столицах с антиизраильскими и антиевропейскими тезисами… На этих митингах провозглашаются прохамасовские лозунги, и это страшно. Если этот псевдолиберализм возьмёт верх, то вскоре во многих европейских странах появится реальная террористическая пятая колонна», – подытожил он, не уточнив, собирается ли и дальше поддерживать евроустремления «незалежной».
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