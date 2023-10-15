Европейские демократии превращаются в рассадник террористов – Огрызко расхотел в ЕС

Вадим Москаленко .  
15.10.2023 21:51
  (Мск) , Киев
Просмотров: 491
 
Дзен, ЕС, Миграция, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Европейские демократии вырождаются, а на их место приходят «террористические» сообщества мигрантов с Ближнего Востока.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» патологический русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские демократии вырождаются, а на их место приходят «террористические» сообщества мигрантов с Ближнего Востока....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Меня очень волнует тема миграции. Если посмотреть на политические события во многих европейских странах, мы видим, насколько неконтролируемая миграция способствует появлению в этих странах целых мини сообществ.

Они живут по своим правилам, не интегрируются в большое общество, которое их приютило, они не хотят перенимать эти ценности.

Когда многотысячные митинги проходят по стабильным европейским демократиям, с явной целью опустить эту демократию ниже плинтуса, на эти сигналы нельзя не реагировать», – сказал Огрызко.

«Эти митинги, которые прошли в европейских столицах с антиизраильскими и антиевропейскими тезисами… На этих митингах провозглашаются прохамасовские лозунги, и это страшно. Если этот псевдолиберализм возьмёт верх, то вскоре во многих европейских странах появится реальная террористическая пятая колонна», – подытожил он, не уточнив, собирается ли и дальше поддерживать евроустремления «незалежной».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть