Европейские демократии превращаются в рассадник террористов – Огрызко расхотел в ЕС

Европейские демократии вырождаются, а на их место приходят «террористические» сообщества мигрантов с Ближнего Востока.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» патологический русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня очень волнует тема миграции. Если посмотреть на политические события во многих европейских странах, мы видим, насколько неконтролируемая миграция способствует появлению в этих странах целых мини сообществ.

Они живут по своим правилам, не интегрируются в большое общество, которое их приютило, они не хотят перенимать эти ценности.

Когда многотысячные митинги проходят по стабильным европейским демократиям, с явной целью опустить эту демократию ниже плинтуса, на эти сигналы нельзя не реагировать», – сказал Огрызко.