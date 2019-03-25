Европейские «друзья» готовятся жить без Украины

25.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Европейские страны заранее начинают готовиться к прекращению транзита российского газа по территории Украины.

Об этом в “Известиях” пишет заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, напомнивший, что Венгрия и «Газпром» заключили соглашение о поставках газа на тот случай, если России и Украине до 2020 года не удастся подписать новый транзитный контракт.

По словам аналитика, обращение Венгрии напрямую к «Газпрому» важно, поскольку несмотря на уверения центральных европейских властей в надежности и безальтернативности украинского транзита, отдельные страны начинают готовиться к иной действительности – действительности без украинского коридора, но с «Северным потоком – 2» и с «Турецким потоком».

“Для «Газпрома» соглашение с Венгрией — это лишнее напоминание европейским покупателям о готовности продолжать поставки в любых условиях. Венгрия вполне разумно решила подготовиться к неопределенностям 2020 года заранее. Вполне возможно, что ее поступок — это лишь первая ласточка в череде обращений европейских покупателей к «Газпрому». А те, в свою очередь, станут сигналом украинскому руководству, что европейские «друзья» готовятся жить без них. Возможно, это наконец подтолкнет Киев к конструктивным переговорам по транзиту”, – резюмирует Фролов.