Европейские элиты дали понять, что не потянут расходы на Украину, – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа не сможет заместить затраты США на Украину, о чем европейские элиты говорят устами президента Чехии Петра Павела, который недавно заявил, что Украине нужно быть более реалистичной и смириться с потерей некоторых территорий.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Чешского президента очень сложно заподозрить в каких-то симпатиях к России. Это один из ключевых партнеров Украины, чешская инициатива по боеприпасам. То есть чехи отдали все и собирают для нас по всему миру. Но дело в том, что губами чешского президента говорит европейская элита, что если США будут выходить из Украины, будут лишать Украину поддержки, то Европа заместить США не сможет. Тогда Европа будет настаивать на плане Б, это заморозка конфликта», – заявил Бортник.