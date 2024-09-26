Европейские элиты дали понять, что не потянут расходы на Украину, – Бортник

Анатолий Лапин.  
26.09.2024 12:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 611
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Политика, Россия


Европа не сможет заместить затраты США на Украину, о чем европейские элиты говорят устами президента Чехии Петра Павела, который недавно заявил, что Украине нужно быть более реалистичной и смириться с потерей некоторых территорий.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Чешского президента очень сложно заподозрить в каких-то симпатиях к России. Это один из ключевых партнеров Украины, чешская инициатива по боеприпасам.

То есть чехи отдали все и собирают для нас по всему миру. Но дело в том, что губами чешского президента говорит европейская элита, что если США будут выходить из Украины, будут лишать Украину поддержки, то Европа заместить США не сможет. Тогда Европа будет настаивать на плане Б, это заморозка конфликта», – заявил Бортник.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть