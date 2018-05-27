27.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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Европейские фанаты гадили в центре Киева, унижая Украину

Прибывшие в Киев из ЕС фанаты команд-финалистов Лиги Чемпионов зачастую вели себя неприлично, поскольку они не рассматривают Украину как европейскую страну.

Об этом в студии телеканала «112-Украина» заявил киевский эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Глядя на центр, который так празднично готовили, я хотел бы задать вопрос, а для кого вы это делали? Киевлян там не так много было, как ожидалось. Сколько фанатов приехало? Пусть двадцать тысяч. Для двадцати тысяч фанатов заблокирован многомилионный город. Причём, транспортная инфраструктура в Киеве не лучшая, потому что с блокировкой Крещатика и прилегающего центра просто невозможно передвигаться», – заявил эксперт.

В эфире показали сюжет с кадрами последствий отдыха фанатов команд-финалистов Лиги Чемпионов. Парк Шевченко в центре Киева превратили в мусорник, а фонтан залили пивом, превратив в ёмкость с грязной пеной.

«Я думаю, что коммунальные службы с ужасом ожидали того, что произойдёт. Кстати, ещё живы картинки, которые я видел в 2012 году. Там не намного лучше всё выглядело, и это были не англичане. К сожалению, это прогнозировано. Крайне огорчает отношение к нашей стране. Сами украинцы тоже не всегда отличаются особой культурой. Но я много раз видел, как изменяются люди, как только переходят границу европейских стран, они с уважением относятся. Я уверен, в Англии всё было бы куда сдержанней, потому что там констебли очень жёстко действуют в таких ситуациях», – отметил Сергей Шабовта.