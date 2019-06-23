Европейские игры в Минске: Скандал с Косово, несостоявшаяся встреча Путина и Зеленского

23.06.2019, Минск, Артем Агафонов

Вечером 21 июня, пока россияне обсуждали итоги прямой линии с Путиным, в Минске на свежеперестроенном стадионе «Динамо» проходило свое событие, к которому в Белоруссии готовились не один год, – стартовали II Европейские игры.

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Что касается непосредственно спортсменов – им просто хочется пожелать новых рекордов, честных побед и поменьше скандалов, которые, к сожалению, во время столь масштабных спортивных мероприятий все чаще стали затмевать собственно спорт.

Но большой спорт – это еще и большая политика. В 21 веке это утверждение справедливо, как никогда. О политической составляющей праздника и поговорим.

Выбор Минска в качестве площадки для проведения Игр Александр Лукашенко и глава белорусского МИД закономерно считали одним из важнейших успехов белорусской внешней политики за последние годы. Не обошлось и без везения.

Сначала предполагалось, что атлетов примут Нидерланды, но прагматичные голландцы прикинули дебет с кредитом и решили, что игры им ни к чему.

Следующей в очереди оказалась Россия – в ноябре 2015 года было решено проводить игры в Казани и Сочи. Дальше в дело опять вмешалась политика – подозрительно синхронно с решением о проведении игр в России разыгрался печально известный допинговый скандал. В итоге у России право на проведение игр забрали и отдали его Белоруссии.

Столь откровенное противопоставление белорусов и россиян международными спортивными чиновниками никого в минских властных кабинетах не смутило, белорусская сторона предложение приняла, и Минск принялись готовить к играм.

У белорусских властей, особенно у «европейской партии», на спортивные состязания были свои планы – улучшить восприятие страны на Западе, подчеркнуть свою европейскость, продемонстрировать значимость, собрав на вип-ложе стадиона максимально возможное количество первых лиц европейских государств.

Особым успехом было бы привязать к Европейским играм что-нибудь миротворческое. Ведь столь любимый белорусским МИД и местной пропагандой статус «донора региональной безопасности» уже изрядно потускнел и срочно нуждается в подтверждении.

Таким подтверждением могла стать первая встреча президентов Путина и Зеленского. Оба главы государства были приглашены в Минск на церемонию открытия. Однако, как и было очевидно, встреча не состоялась.

В последнее время Путин вообще не очень любит ездить в Белоруссию, а уж делать это ради того чтобы поприсутствовать на играх, отобранных у России и пообщаться с человеком, который уже неудачно анонсировал, с чего начнет переговоры… Зеленский, в свою очередь, тоже решил, что лететь в Минск ему как-то не по-приколу и отменил визит, сославшись на занятость.

Количество и состав президентов, выразивших намерение присутствовать на церемонии открытия игр, выглядел довольно скромно, став холодным душем для Лукашенко – собственно, из Европейского Союза никто даже не собирался приезжать.

Свое участие подтвердили только сербский лидер Вучич, молдавский президент Додон, грузинка Зурабишвили и азербайджанский глава Алиев.

Но даже такого количества президентов на трибуне не было. Зурабишвили после начала массовых беспорядков в Тбилиси была вынуждена покинуть Минск, Алиев по какой-то своей причине отменил визит, отправив вместо себя дочь Лейлу.

С президентом Вучичем и вовсе вышла некрасивая история. Незадолго до открытия он провел встречу с Лукашенко, которая прошла в довольно позитивном ключе. Сербский президент даже поблагодарил белорусского коллегу за позицию по Косово.

Однако вечером тот же Вучич демонстративно не пошел на стадион, на котором, в числе прочих, присутствовала делегация «Республики Косово». Аналогично поступил и неформальный лидер Республики Сербской – член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, который демонстративно покинул ложу для почетных гостей во время торжественного прохождения команды спортсменов из так называемого «Косово».

Понятно, что участие сепаратистов из непризнанного государства было навязано МОК, в который это государственное образование было принято еще 5 лет назад. Но перед сербами все равно неловко.

В общем, внешнеполитическая ставка Минска на Европейские игры не сыграла. При всей красочности церемонии, на которой Белоруссия также старательно демонстрировала свою европейскость, свои политические задачи она провалила – проявить себя в роли миротворцев не получилось – просто было не с кем. Продемонстрировать себя значимым участником европейской политики – тоже.