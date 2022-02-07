Европейские инвесторы сохраняют спокойствие на фоне новостей с Украины

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Новости Украины

Европейские бизнесмены, вложившиеся в российскую экономику, не паникуют на фоне раздуваемой западными СМИ паникой о якобы грядущем вторжении России на Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «‎Известиям»‎ заявил глава Ассоциации европейского бизнеса в РФ (АЕБ) Тадзио Шиллинг.

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По его словам, в условиях растущего напряжения вокруг новостей с Украины европейское бизнес-сообщество не может не беспокоиться по поводу возможных последствий.

«Важно отметить в этой связи, что, учитывая ставки, учитывая возможный сценарий, никакой паники нет. Никаких резких решений или движений пока не заметно, наоборот, инвесторы сохраняют относительное спокойствие. Если мы смотрим на курс рубля или на финансовые рынки, растущие риски есть. С другой стороны, учитывая возможные масштабы последствий, сохраняется относительное спокойствие. Это уже положительный знак», – сказал глава АЕБ.

Также у него поинтересовались, изменился ли уровень европейских инвестиций в российскую экономику с началом эскалации ситуации вокруг Украины.

«Инвестиции — это не вопрос одного или двух дней, это вопрос долгосрочный. Инвестиционные решения не принимаются на ходу, поэтому в любом случае невозможно ожидать, что такие резкие решения будут приняты», – резюмировал Шиллинг.