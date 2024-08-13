Европейские извращенцы ополчились против решения Народного собрания Болгарии о запрете гей–пропаганды в школах

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Несколько дней назад, 7-го августа, по инициативе политического движения «Возрождение» парламент Болгарии принял закон, запрещающий пропаганду «нетрадиционной сексуальной ориентации» и «определения другой гендерной идентичности, кроме биологической» в школах. Решение было поддержано абсолютным большинством парламентариев: 135 – за, 33 – против.

Замечу, что для Болгарии новый закон имеет не только моральное или этическое значение. Речь идет о фактическом выживании болгарского народа. Глубокий демографический кризис, как и во многих других европейских странах, способен поставить под сомнение сам факт существования болгарской нации.

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В начале 90-х годов население страны составляло без малого 9 миллионов граждан. Сейчас, по самым оптимистичным оценкам, эта цифра составляет немногим более 6,5 миллионов. В стране насчитывается около 200 населенных пунктов, которые отмечены на карте, но не имеют ни одного жителя! Результаты переписи населения, опубликованные два года назад, показали, что дети составляют только 14% населения страны…

Как только новый закон был принят, на него была предпринята масштабная атака со стороны ЛГБТИ–сообществ и их покровителей в Брюсселе. Первым делом площадки перед парламентом оккупировали местные геи и лесбиянки с лозунгами: «Нам не нужна цензура! Нам не нужна пропаганда «традиционных христианских ценностей»!

Некая коалиция «Вместе против насилия» собрала подписи 73 неправительственных организаций и более 6 тысяч граждан против закона «О внесении изменений и дополнений в закон о дошкольном и школьном образовании», принятого 7 августа.

ЛГБТИшники наняли адвокатов, которые принялись доказывать в прессе якобы имеющуюся юридическую несостоятельность решения парламентариев:

«С чисто юридической точки зрения этот закон противоречит Конституции и международным актам, в том числе Европейской конвенции по правам человека. С другой стороны, в этом законе заложено много неясностей…».

Сторонники половых извращений увидели в принятии закона о запрете гей–пропаганды еще и «зловещую руку Москвы»! Ну, как же без этого! Они заявили:

«Фактически, этот закон использует острый момент с событиями, происходящими вокруг Олимпийских игр в Париже. Также он дает отсылку к событиям 10-летней давности, когда в Российской Федерации был принят аналогичный закон, с тем, чтобы затем, в ноябре 2023 года Верховный суд РФ признал ЛГБТИ-движение экстремистским»…

И, наконец, в бой двинулась «тяжелая артиллерия»! Сам комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти разразился угрожающим спичем:

«Я глубоко обеспокоен недавно принятым парламентом Болгарии законом о запрете так называемой «пропаганды» ЛГБТИ в школах. Я призываю президента Радева не подписывать его. Власти должны бороться с дискриминацией и враждебной риторикой в ​​отношении ЛГБТИ-людей, в том числе накануне выборов».

Намек одного из заправил ЕС прозвучал более чем прозрачно…

Однако очень сомнительно, чтобы президент Румен Радев, человек известный своими традиционными взглядами на семью, демонстрирующий собственную пристойность и чистоплотность, воспользовался в этой ситуации своим конституционным правом – и наложил вето на принятый закон.

Тем более что закон был поддержан Священным Синодом Болгарии, и церковь выразила благодарность депутатам за достигнутое соглашение об общих для болгарского общества ценностях, таких как воспитание, образование и защита болгарских детей. В пользу решения Народного собрания высказались и несколько влиятельных общественных движений, таких как «Институт консерваторов».

Очевидно, что борьба вокруг закона о запрете ЛГБТИ пропаганды будет продолжена. Фактически, это – борьба за сохранение одной из древнейших наций на Земле, болгар.