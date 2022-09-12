Европейские компании не оставляют надежд на запуск «Северного потока 2» – российский энергетик

Банкротство фирмы, которая занималась строительством «Северного потока-2», в Европе стараются всячески тормозить – в надежде на запуск газопровода.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя ситуацию с приостановкой процедуры банкротства компании «Nord stream AG 2» до 2023 года, Юшков высказал мнение, что Европа все еще надеется на данный путь поставок голубого топлива.

«Тут тоже, наверное, все думают, ну, вроде как про это ничего не говорят, поэтому, давайте, мы этот мост тоже не будем сжигать, и отложим всю эту историю в долгой ящик.

Плюс там экономическая подоплёка есть для европейских компаний. Именно «Nord stream AG 2» брал кредиты у пяти европейских компаний на строительство «Северного потока-2». И если сейчас пройдёт процедура банкротства, то значит, что компания сама по себе сохранится, но она никому ничего не будет должна. Попросту – это, просто, списание долгов.

И пять европейских компаний говорят, слушайте, а мало ли он заработают потом. А если сейчас банкротство пройдёт, тот он нам потом уже ничего не должен будет и будет работать вообще нормально. А так, если вдруг там что-нибудь случится, и он там заработает, он будет получать прибыль, и он нам тогда кредиты вернёт.

Поэтому там тоже корпоративные такие акторы – они лоббируют, что не надо трогать. Фиг бы с ним. Пусть будет пока без банкротства», – объяснил Юшков.