Европейские компании рассматривают Украину как «страну папуасов»

10.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские подземные хранилища газа фактически простаивают из-за того, что европейцы не хотят участвовать в этих проектах.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил эксперт рынка энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт подчеркнул, что у Украины все еще остается транзитный потенциал, который она может нарастить.

«Украина никогда не списывалась со счетов и более того, она имеет возможность укрепиться. Может нарастить объемы прокачки газа, может включить в работу свои подземные хранилища газовые, которые практически не используются. Не используются не по причине того, что это невыгодно, а по причине того, что это высокорисково. Ну не хотят с папуасами вести дела.

Даже на тех же переговорах вместо «Нафтогаза» должна была быть австрийская компания, так называемое агентское соглашение, в котором потом уже выступил «Нафтогаз», она отказалась… Никто не хочет нести риски, вот о чем мы говорим. Проблема состоит в том, что мы, к сожалению, Украина, не имеет доверия со стороны как раз европейских партнеров, а далеко не «Газпрома». У нас проблемы с Европой. Об этом тоже не говорят.

Когда поднимался вопрос тем же «Нафтогазом» об изменении точки передачи газа с западной границы на восточную, никто из европейских компаний не горел желанием, не изъявил желание точнее, брать газ, чтобы «Нафтогаз» его забирал на восточной границе. Не хотели иметь дела ни с «УкрТрансГазом», ни с «Нафтогазом», ни с новым оператором. Поэтому давайте понимать, что проблема гораздо глубже, она не в экономике, она в политике», – заявил Землянский.