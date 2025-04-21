Европейские контингенты уже прибыли на Украину – бандеровец Шкиль
Никаких маршей натовских войск в Киеве и Львове не состоится. Европейский контингент на Украину будут перебрасывать малыми группами, каждый раз повышая градус эскалации с Москвой.
Об этом на телеканале «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-лидер запрещенной в РФ группировки УНА-УНСО Андрей Шкиль, который сейчас живет во Франции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда вы говорите, готовы или способны, когда это произойдёт, если военные Европы будут присутствовать на территориях Украины – они уже присутствуют! Датские инструкторы уже прибыли на Украину. Да, это небольшая группа, но, например, если это 20 человек – это уже военное объединение, потому что в любом случае это военные страны НАТО прибыли на Украину – да, для того, чтобы перенимать военный опыт.
А как он перенимается? Возможно, на линии боевого столкновения, этого никто не знает. Это ещё один вызов, на который должна отвечать Москва, когда сюда прибудет больше частей военных», – рассуждал Шкиль.
«И именно таким образом они будут прибывать. Это не будет парад во Львове или в Киеве марширующих военных частей, нет. Это будет происходить постепенно, каждый раз проводя эскалацию относительно Москвы», – добавил бандеровец.
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