Европейские лоббисты требуют от ЕС отреагировать на «снижение демократии» в Сербии

22.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Международное европейское движение (EMI) запустило онлайн-петицию «Демократия в Сербии в опасности, ЕС должен отреагировать».

Европейские либералы считают, что «свобода протеста не должна подвергаться опасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Объединяющее более 80 организаций лоббистское «Международное европейское движение» (EMI), ставящее целью политическую и экономическую интеграцию всего европейского континента под крышей Евросоюза, всерьез обеспокоено с каждым годом усиливающейся независимой патриотической позицией Сербии. В частности, лоббистов настолько напугал недавний силовой разгон прозападных погромщиков в Сербии, что они обратились к Брюсселю с просьбой надавить на Белград.

«Попытка заставить демонстрантов и журналистов замолчать с помощью силы является нарушением основных прав, – считают европейские лоббисты. – Свобода протеста не должна подвергаться опасности из-за намерения нескольких демонстрантов использовать свое право с помощью насилия».

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Виновной в недавних погромах, прокатившихся по сербским городам, EMI естественно считают нынешнюю власть:

«Решение руководства Сербии провести крупные публичные мероприятия и проведение национальных выборов в разгар эпидемиологического кризиса сбило с толку многих, а восстановление драконовских мер сразу после выборов кажется политически мотивированным, – говорится в тексте петиции, инициированной организацией. – Власти манипулировали данными о количестве инфицированных и смертельных случаях, вызванных COVID-19, в такой атмосфере основное право граждан состоит в том, чтобы призвать свое правительство к ответственности…

Недавние события в Сербии негативно влияют на демократию и гражданскую сферу в стране, которая долгое время находится на пути к членству в ЕС, но где демократия в течение многих лет спотыкалась… Нынешние политические волнения в Сербии являются не симптомом кризиса в области здравоохранения, а результатом более глубоких, далеко идущих структурных и демократических недостатков в стране».

Авторы антисербского пасквиля отмечают «неуклонное снижение демократических норм» в Сербии, и рассказывают про некую, по вcей видимости, волшебную «преобразующую силу европейской интеграции, которая заключается в уважении верховенства закона и основных демократических принципов в соответствии с базовыми ценностями ЕС».

Это непонятный коктейль, по мнению евродемагогов, «должен обеспечить выполнение правительством Сербии своих обязанностей в контексте переговоров о вступлении в ЕС».