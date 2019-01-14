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14.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, ЕС, Политика, Украина
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Европейские министры летят с Климкиным в Мариуполь

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин вместе со своими коллегами из Литвы Линасом Линкявичюсом, Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Эстонии Свеном Миксером и Польши Яцеком Чапутовичем посетят Мариуполь 15 января, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МИД Украины.

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Европейские дипломаты поедут в Мариуполь с целью “ознакомления с актуальной социальной и экономической ситуацией, осложненной российской агрессией, в частности созданием препятствий свободе мореплавания через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя”, – говорится в сообщении.

«Министры также ознакомятся со сложной ситуацией по безопасности, вызванной российской агрессией на Донбассе», — рассказали в пресс-службе.

Также в ходе поездки предполагается общение глав внешнеполитических ведомств со СМИ.

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