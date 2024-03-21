Европейские народы захотят сделать Россию гегемоном – пропагандист Портников

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В случае победы России над Украиной, она станет европейским гегемоном даже без войны с НАТО.

Об этом на Киевском форуме безопасности заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если Путин победит, это будет мир, в котором США и Китай будут делить сферы влияния в Тихоокеанском регионе, а Россия станет политическим гегемоном Европы. Даже безо всякой войны, потому что её народы будут испуганы её триумфом и беспомощностью Запада. Для нас, стран Восточной и Центральной Европы, нет никаких гарантий, что мы останемся на стороне демократий, если Россия и Китай будут усиливаться и побеждать. Мы не знаем, где в таком случае пройдёт граница мира демократии», – рассуждал Портников.

Он подчеркнул, что Россия «виновата» уже в том, что многие народы предпочли бы с ней дружить.

«Мы можем иметь дело даже не с агрессией России против Польши или Прибалтики, а можем иметь дело с дезорганизованным обществом в этих странах. Избиратели этих стран сами, без российских танков, приведут к власти тех, кто договорится с Москвой. Мы это уже видим в Венгрии, Словакии. Мы знаем, какие настроения в республике Молдавия. Этот список можно продолжать», – грустно добавил пропагандист.