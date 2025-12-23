Европейские ненавистники Украины прячутся за спиной смельчака Орбана

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Многие европейцы тайно выступают против вступления Украины в ЕС, хотя открыто об этом заявляет только Венгрия.

Об этом профессор Амстердамского университета Стивен Блоксманс заявил на «Белградской конференции по безопасности», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы знаем, что есть одно государство Венгрия, которая выступает против вступления Украины. Но могут появиться и другие страны, которые сейчас прячутся за спиной Венгрии, но могут выйти из тени по другим причинам. Это не значит, что непосредственные шаги, которые Еврокомиссия рекомендовала странам-членам, будут сорваны в отношении Украины, и что импульс, который они придали процессу, будет утрачен. Нет, я думаю, он сохранится. Но если откладывать решение проблем на потом, то на более позднем этапе это может привести к негативным последствиям», – тревожился Блоксманс.

Напомним, что Еврокомиссия в ноябре отложила публикацию доклада о расширении ЕС, поскольку многие страны-члены против вступления в союз Украины.