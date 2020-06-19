19.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
ЕС, Общество, Политика, Россия, Туризм, Украина
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Европейские пограничники издеваются над «безвизовыми» украинцами и охотно запускают россиян


В то время, пока граждане находящейся под санкциями РФ могут свободно и без каких-либо проблем посещать страны ЕС, украинцы, несмотря на безвиз, для посещения стран Европы вынуждены собирать огромное количество документов и проходить через многочасовые резервации на границах.

Об этом в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко» заявил российский журналист Антон Красовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинцы гордятся условным безвизовым въездом в ЕС. Условным, потому что, чтобы въехать в ЕС, надо собрать большое количество бумаг. Ровно такое же, какое ты собираешь, ели приходишь в визовый центр.

Я говорю не про получение паспорта, а про то, что, когда в Румынии, или Венгрии, или, тем более, Италии, видят украинскую женщину 50 лет определённого вида, её взгреют на границе в аэропорту часа три, проверяя все её страховки, билеты, гарантии, и так далее. То же самое, что делают в визовых центрах. Я это наблюдал и у украинцев, и у молдаван.

Я прямо вижу, когда русский человек с открытой визой проходит даже не глядя в окошко пограничного офицера, я видел эти резервуары, в которых сидят эти женщины, работающие уборщицами, воспитателями», – сказал Красовский.

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