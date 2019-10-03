Европейские политики массово отказываются ехать в Белоруссию

03.10.2019, Москва, Елена Острякова

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск.

Об этом сообщает американское «Радио Свобода». В связи с этим отменил свой визит в Минск и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Не приедет и министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

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В Белоруссии надеялись (а в Европе эти надежды подпитывали), что в ходе визита будет подписано новое визовое соглашение с ЕС, по которому сумма визового сбора для белорусов уменьшится до 35 евро.

На 5 октября было запланировано участие Могерини в мероприятии «Будущее Восточного партнерства», а также встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По слухам, именно Лукашенко неожиданно отменил встречу. Во вторник он покинул саммит Евразийского экономического союза в Ереване, не дожидаясь его окончания. Наблюдатели отмечают, что на саммите Лукашенко вел себя странно, держась особняком от других лидеров. Информацию о том, что инициатива по отмене визита исходила от Белоруссии, косвенно подтвердило и представителство ЕС в Минске, которое написало на своей странице в фейсбуке, что Могерини не приедет «из-за ряда изменений в повестке дня различных участников и по результатам обсуждений с Беларусью как принимающей стороной».

Таким образом, Белоруссия станет единственной страной из 6 стран «Восточного партнерства», которую не посетит Могерини перед окончанием срока своих полномочий в ноябре. Саммит министров иностранных дел стран-членов «Восточного партнерства» также не состоится. Об этом написал белорусский оппозиционный журналист Шрайбман.

Зато состоится форум «Минский диалог», который проводит Фонд им. Конрада Аденауэра (Германия). И в нем примут участие российский сенатор Алексей Пушков и депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов.