Европейские политики начали поздравлять Трампа с победой
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс переизбраны на второй срок.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем Twitter написал премьер-министр Словении Янез Янша.
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«Совершенно очевидно, что американский народ выбрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года», – написал Янша, слова которого приводит российская либеральная газета «Ведомости».
Кроме того, он поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами» на выборах в сенат.
При этом оба кандидата, и Трамп, и противостоящий ему демократ Байден, заявили о своей победе.
В правительстве Германии уже заявили, что поствыборная ситуация в США грозит стране сильным конституционным кризисом.
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