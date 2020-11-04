04.11.2020, Москва, Олег Кравцов
 
Выборы, Политика, Россия
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Европейские политики начали поздравлять Трампа с победой


Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс переизбраны на второй срок.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем Twitter написал премьер-министр Словении Янез Янша.

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«Совершенно очевидно, что американский народ выбрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на четыре года», – написал Янша, слова которого приводит российская либеральная газета «Ведомости».

Кроме того, он поздравил Республиканскую партию с «сильными результатами» на выборах в сенат.

При этом оба кандидата, и Трамп, и противостоящий ему демократ Байден, заявили о своей победе.

В правительстве Германии уже заявили, что поствыборная ситуация в США грозит стране сильным конституционным кризисом.


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