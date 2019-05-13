Европейские послы готовятся брать штурмом администрацию украинского президента

13.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Если Киев откажется продлевать договор о транзите российского газа, действие которого заканчивается 1 января 2020 года, то Украина вообще может остаться без газоснабжения.

Такое мнение в комментарии киевской интернет-газете «Страна» высказал директор специальных проектов научно-технического центра «Психея», эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

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Он обратил внимание, что формально новый договор с «Газпромом» может подписать только сертифицированный по европейским стандартам украинский оператор ГТС, но «Нафтогаз» уже заявил, что до 1 января 2020 года создать такого оператора не успеет, а потому остается вариант продления нынешнего договора.

По его словам, если Украина не соглашается на продление договора, то нужно будет обеспечить газ собственной добычи и реверс из Европы, для чего придется подписать контракт со Словакией, гарантировав, что Украина будет брать не менее 23 миллионов тонн газа в сутки, и закупить дополнительно 4 миллиарда кубометров газа для поддержания нужного давления в трубе.

«Но прежде было бы неплохо проверить способна ли наша ГТС вообще работать в режимах реверса и аверса одновременно. Последний раз ее «тестили» на волне очередной газовой войны с Россией 10 лет назад. Но тогда перебои наблюдались всего несколько дней, а в хранилищах было 24 млрд кубометров газа. В этот раз система может и не сработать, и Украина попросту останется без газоснабжения», — отметил эксперт.

Он убежден, что перспектива остаться без газа вряд ли обрадует Европу.

«Поэтому, скорее всего, повторится ситуация десятилетней давности, когда европейские послы массово на нас ополчились и буквально штурмом брали АП», — резюмировал Рябцев.