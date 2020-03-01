«Европейские селюки снова хотят дружить с РФ» – киевский шоумен

01.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Страны Запада должны помогать Киеву в борьбе с «агрессором», не особо обращая внимания на украинскую коррупцию.

Об этом в эфире «5 канала» заявил украинский телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нельзя примиряться с врагом. Врагу надо или сопротивляться, или, если твои силы слишком малы, а они слишком малы против ядерной державы, то надо кричать «Караул, спасайте!» и бегать по соседним государствам, говорить, что спасайте.

У меня была дискуссия с одним европейцем, которому я, кстати, доказал. Надо доказывать. Он говорит: зачем вам помогать, вы – коррумпированная страна? А я говорю: смотрите, есть две проблемы – мы коррумпированная страна, об этом надо ещё отдельно говорить, кто раздувает об этом большую истерию», – заявил шоумен.

«Да, мы страна, в которой есть коррупция! Но из-за этого нам не помогать? Это другой вопрос, это вопрос того, европейцы вы или кто? И кто живёт по принципу «моя хата с краю» – мы, украинцы, которые, типа, окраина Российской империи, или вы, которые закрываете глаза на нарушения всех международных законов? Это два разных вопроса! Мы сейчас не о коррупции, мы о том, что агрессору нужно сопротивляться. И тут не имеет значения, какая мы страна.

Это вы должны сопротивляться! Потому что вы подписывали Хельсинские договоры, вы создали какое-то ПАРЕ-ПАСЕ и все остальные европейские структуры. Нафига? Если вы остались такими же селюками, как и мы. Вы так и скажите: мы боимся тех придурков с ядерной дубиной, но вы же этого не говорите, вы же заявляет – вон, Макрон хочет снова дружить», – добавил Кондратюк.